إبراهيم سعيد: الزمالك منافس الأهلي الحقيقي.. والمقاولون سيأتي خامسا مع نهاية الدوري

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفارس الأبيض هو المنافس الحقيقي للمارد الأحمر، وسيعود بقوة عند استئناف بطولة الدوري العام.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مباراة سموحة والفوز بخماسية للزمالك ليست مقياسلكي تضع عليها الجماهير البيضاء الآمال للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويجب النظر إلى مستوي اللاعبين عقب مرور 4 مباريات".
وأضاف: "المقاولون قدم دور أول جيد ولكنه فى النهاية سيحتل المركز الخامس لبطولة الدوري، والزمالك سيحتل على المركز الثاني".
ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 حتي الأن وقبل عودة البطولة إلي الملاعب مرة أخري في السادس من أغسطس القادم، فيما يأتي المقاولون العرب وصيفا برصيد 33 نقطة، ويحل بيراميدز ثالثا في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
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