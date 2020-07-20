كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سبب شكوى طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من آلامعضلة الحوض.
وأكد وائل نبيل في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام فيالحوض وعندما خضع للفحص الطبي أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح".
وأوضح: "تم خضوع اللاعب للعلاج وهو الآن لا يعاني من أي آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي"
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب المقاولون: طاهر يعاني من أملاح تسببت في شكواه من آلام في الحوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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