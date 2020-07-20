طبيب المقاولون: طاهر يعاني من أملاح تسببت في شكواه من آلام في الحوض

كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سبب شكوى طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من آلام

عضلة الحوض.

وأكد وائل نبيل في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام في

الحوض وعندما خضع للفحص الطبي أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح".

وأوضح: "تم خضوع اللاعب للعلاج وهو الآن لا يعاني من أي آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي"