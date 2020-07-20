بيراميدز: لم نخاطب هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد، والمعار الى صفوفالنادي الأهلي.
وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نخاطب هيدرسيفيلدالإنجليزي لشراء رمضان صبحي".
وتابع: "رمضان صبحي لاعب كبير ولكن لم نتقدم بعرض لضم اللاعب الدولي".
يذكر ان إعارة رمضان صبحي للنادي الاهلي ستنتهي بنهاية الموسم الحالي ليعود إلى نادي هدرسفيلد الإنجليزي.
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