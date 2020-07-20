محمود صالح : ظلمت نفسي واتخذت العديد من القرارات الخاطئة

أكد محمود صالح نجم الأهلي السابق، أنه ظلم نفسه كثيرًا خلال السنوات الماضية واتخذ العديد من القرارات الخاطئة.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على

قناة صدى البلد، إن فرصته أصبحت ضعيفة الآن لتعويض ما فاته ويحتاج للكثير من التوفيق في الفترة المقبلة.

وتابع أنه حصل على درجة الدكتوراه بعد 17 عامًا من الدراسة ويشعر أن لديه الكثير من المعلومات في التدريب، موضحًا أنه طلب عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ليوضح له ما يمكنه تقديمه وتقييمه بالشكل الذي يليق به.