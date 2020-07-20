بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات رمضان صبحي ومستقبل فتحي..ويصدم الزمالك في صفقة دونجا

كشف المدير الرياضي بنادي بيراميدز “هاني سعيد” عن حقيقة مفاوضاته مع جناح نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي “رمضان صبحي” المعار حتى نهاية الموسم الحالي للنادي الأهلي، كما أوضح مستقبل الظهير الأيمن المنضم حديثًا لبيراميدز “أحمد فتحي” وإذا ما كان سيُكمل ما تبقى من موسم 2020/2019 مع الأهلي أم لا.

وأكد هاني سعيد أنه تم الاتفاق بشكل رسمي مع الأهلي، على استكمال أحمد فتحي للموسم الحالي مع الفريق الأحمر، ومن ثم الانتظام في تدريبات بيراميدز قبل أسابيع من بداية الموسم القادم 2021/2020.

وقال هاني سعيد “أحمد فتحي مستمر في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، وتم الاتفاق على ذلك. فتحي إضافة كبيرة لنا وسيتم ضمه لصفوف الفريق بداية الموسم الجديد”.

وكشف سعيد عن حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي، قائلاً “لم نخاطب هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي. لا شك أنه لاعب كبير ولكن لم نتقدم بعرض رسمي لضمه كما تردد في الفترة الماضية”.

وتطرق هاني سعيد للحديث عن ملف العروض المقدمة للاعبي بيراميدز، خاصةً العرض المتعلق بلاعب الوسط (نبيل عماد دونجا) والقادم من نادي الزمالك.

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وأوضح “لن يرحل نبيل عماد دونجا نهائيا عن صفوف نادي بيراميدز، سيستمر بين صفوف الفريق فهو واحد من أبرز وأهم اللاعبين هنا”.

وتابع حديثه “بالنسبة للاعب البوريكيني إيريك ترواري، فلم يتقدم النادي الأهلي بعرض لشراء عقده حتى الآن، نسمع تلك الأحاديث عبر وسائل الإعلام فقط”.

وأكد هاني سعيد أن اسم مهاجم النجم الساحلي ومنتخب الجزائر (كريم عريبي) قط طرح وبقوة، والمفاوضات جارية معه في الوقت الحالي لضمه من النادي التونسي.

وحول التعاقد مع المدرب إيهاب جلال في الموسم المقبل، قال هاني سعيد في نهاية حديثه: “من الوارد التعاقد معه، فهو اسم كبير في عالم التدريب، وإضافة لأي نادٍ”.