المقاولون العرب يرّد على تصريح مرتضى منصور عن الإصابة المزمنة لـ “طاهر طاهر”

كَذب طبيب نادي المقاولون العرب كافة الإدعاءات التي خرجت في الساعات الماضية حول معاناة الجناح الدولي المصري “طاهر محمد طاهر” من إصابة مزمنة، خاصةً تلك التي صدرت من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وكشف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب “وائل نبيل” حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر الذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة، خلال حديث خص به برنامج “نمبر وان” على قناة النهار المصرية.

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وقال وائل نبيل “طاهر محمد طاهر لا يعاني من أي إصابة مزمنة، كما يردد البعض ولكنه تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة”.

وتابع “اللاعب عانى من الإصابة ولكن بعد سفره إلى ألمانيا عاد بشكل طبيعي بفضل تأهيله بشكل سليم، وأي أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح”.

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وأوضح الطبيب سبب شكوى طاهر محمد طاهر، من آلام عضلة الحوض، قائلاً “لقد اشتكى منذ سنوات من آلام في الحوض وعندما خضع للفحص الطبي أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح فقط”.

وزاد “خضع اللاعب للعلاج وهو الآن لا يعاني من أي آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي”.

وتعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر لمدة خمس مواسم قادمة، مقابل 22 مليون جنيه، علاوة على 15% نسبة من إعادة بيعه مستقبلا لأي نادٍ خارج مصر.

وتنازل اللاعب عن 3 مليون جنيه لصالح نادي المقاولون العرب من أجل إتمام صفقة انتقاله رسميا للنادي الأهلي.