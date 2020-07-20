أحمد بيكهام: الأهلي لم يفاوضني بشكل رسمي..وأنتظر إشارة فايلر

نفى لاعب وادي دجلة ” أحمد رمضان بيكهام” وجود أية مفاوضات من أجل عودته إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بيكهام في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إنه يتشرف بارتداء القميص الأحمر مجددًا، لكن لم يتحدث معه بشكل رسمي أي مسؤول من جانب النادي الأهلي.

وأوضح “أنا سعيد باللعب مع وادي دجلة في هذه الأوقات، فهو ناد يتميز بوجود إدارة احترافية على أعلى مستوى بقيادة ماجد سامي، لكنني أرحب باللعب للأهلي حال وجود رغبة حقيقية من جانب المدير الفني للفريق رينيه فايلر”.

وأشار أحمد رمضان بيكهام إلى أنه رحل عن صفوف الاهلي من أجل اللعب بصفة مستمرة، والمشاركة في المباريات كأساسي، خاصة أن فرصه كانت ضئيلة مع الأهلي، لاسيما في ظل وجود أكثر من لاعب يجيد في نفس مركزه.

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وأكد أحمد رمضان بيكهام على أنه أحد أبناء الأهلي، وتبقى فرصة اللعب مع وادي دجلة أفضل لأنه يمنحه الفرصة بصفة مستمرة، وهذا أمر جيد سيساعده على المشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021.

وكان الأهلي قد قام ببيع بيكهام إلى وادي دجلة ضمن صفقة لاعب الوسط الموهوب “محمد محمود” والذي انتقل للقلعة الحمراء في يناير 2019، حيث تألق بشدة في الفترة السابقة، وأصبح محط أنظار عدد من أندية الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع لاعب الأهلي السابق إلى خوض تجربة احترافية خارج الدوري المصري في الموسم القادم، خاصةً بعدما وصلته عروض من بلجيكا والبرتغال.