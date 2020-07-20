ريال مدريد يُطيح بفريق خافيير أجيري “ليجانيس” من الدوري الاسباني بعد التعادل 2/2

- 1/2
- 2/2
تعرض بطل الدوري الاسباني هذا الموسم “ريال مدريد” لنتيجة سلبية خارج قواعده، في ختام مباريات الليجا، حين تعادل 2/2 مع مضيفه ليجانيس، ليسمح لغريمه “برشلونة” بانهاء الموسم بفارق 5 نقاط عن المركز الأول بدلاً من 7.
وتسببت تلك النتيجة في توديع نادي ليجانيس لمسابقة الدوري الاسباني، حيث كان يتوجب عليه الفوز لتجاوز سلتا فيجو في جدول الترتيب.
وافتتح ريال مدريد أهداف المباراة عن طريق المدافع الهداف “سيرخيو راموس” برأسية جميلة بعد تلقيه كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها صانع الألعاب الإسباني “إيسكو” في الدقيقة 9.
لكن أصحاب الضيافة تمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بتسديدة جميلة من زاوية صعبة للاعب الإسباني الموهوب “بريان جيل سالفتيرا” بعد تلقيه تمريرة من جوناثان سيلفا داخل منطقة جزاء الريال.
في بداية الشوط الثاني استعاد ريال مدريد زمام الأمور حين سجل ماركو أسينسيو هدف التقدم من جديد عند الدقيقة 52 بفضل تمريرة ذكية تسلمها من إيسكو على حافة منطقة الجزاء قبل أن يُنهيها بتسديدة مركونة بباطن القدم.
وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، عاد جوناثان سيلفا ليصنع هدف جديد لليجانيس حين مرر كرة عبقرية بالعرض داخل منطقة جزاء ريال مدريد نحو اللاعب “أسالي” الذي تسلم بهدوء وراوغ ثم صوب بقدمه اليسرى من أسفل الحارس تيبو كورتوا.
ولم تنقذ هذه النتيجة فريق المدرب المكسيكي “خافيير أجيري” من الهبوط إلى الدوري الاسباني الدرجة الثانية “السيجوندا” حيث اكتفى بالمركز الـ 18 برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سلتا فيغو الذي هرب من الهبوط بفضل تعادله مع إسبانيول 0-0 في نفس التوقيت.
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