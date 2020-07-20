تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد ويضرب موعداً مع أرسنال في النهائي



تأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه، الأحد، على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، في الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية.



وشهدت الدقيقة 40 توقفا طويلا لمجريات المواجهة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الإيفواري إريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد، بعد التحامه بزميله هاري ماغواير.



وعقب استئناف اللعب، نجح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو في وضع تشيلسي بالمقدمة بهدف جميل سجله في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



ودخل تشيلسي الشوط الثاني بتركيز عالٍ، وتمكن من إضافة هدف ثان من تسديدة قوية للشاب ماسون مونت، فشل الحارس ديفيد دي خيا في التعامل معها وسكنت شباكه في الدقيقة 46.



واستغل تشيلسي سعي اليونايتد للتعويض وتقدمه نحو الهجوم، ليسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 74، من هجمة مرتدة أنهاها المدافع هاري ماغوير بالخطأ في مرمى فريقه.



ومع حلول الدقيقة 86، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح اليونايتد، سجل منها البرتغالي برونو فيرنانديز هدف فريقه الوحيد.



وسيُواجه تشيلسي في المباراة النهائية فريق أرسنال، الذي تغلب على مانشستر سيتي في مباراة نصف النهائي الأول، التي جرت السبت.



المصدر: وكالات