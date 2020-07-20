رياضة | عاجل- باهر المحمدي يرد على إبراهيم سعيد بتعليق ناري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- باهر المحمدي يرد على إبراهيم سعيد بتعليق ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر على إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق بتعليق ناري.

وكان إبراهيم سعيد قد صرح عبر أحد البرامج التلفزيونية بأن باهر المحمدي دون المستوى ولا يصلح للعب في الأهلي أو الزمالك.

وقام باهر المحمدي بالرد عليه عبر ما غرد به عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الخامورجي يعوي والقافله تسير".

والجدير بالذكر أن قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك يرغبان في التعاقد مع مدافع منتخب مصر لتدعيم الصفوف في الموسم المقبل.