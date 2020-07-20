رياضة | روما يتعادل مع إنتر ميلان في مباراة مارثونية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر روما يتعادل مع إنتر ميلان في مباراة مارثونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل 2/2 أمام مضيفه روما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله سيبستيان دي فري في الدقيقة 15 وتعادل روما عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف هنريك مخيتريان الهدف الثاني لروما في الدقيقة 57، إلا أن روميلو لوكاكو سجل هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، وبفارق نقطة أمام أتالانتا، فيما رفع روما رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس.

وهذا التعادل هو التاسع لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في أربع، فيما أصبح هذا التعادل هو السابع لروما في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 17 مباراة والخسارة في عشر مباريات.