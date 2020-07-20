رياضة | إبراهيم سعيد يُهاجم باهر المحمدى" دون المستوي ولا يصلح للأهلي والزمالك"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يُهاجم باهر المحمدى" دون المستوي ولا يصلح للأهلي والزمالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي كل من النادى الأهلى والزمالك للتعاقد مع باهر المحمدى مدافع الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي، لا يستطيع اللعب فى صفوف القلعة الحمراء.

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وقال إبراهيم سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "باهر المحمدي لاعب دون المستوي على الإطلاق ولا يصلح للعب فى منتخب مصر، وأيضا الأهلي أو الزمالك، وفوجئت أنه كان معار للزمالك ولم يشارك حتي فى مباراة ودية".

وأضاف: "لا أقتنع بإمكانيات باهر المحمدي، ولا يصلح للقطبين، وأستغرب من مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلي لضمه ورصد مبلغ مالي كبير".