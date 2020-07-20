رياضة | القومي يعلن عن جهازه الفني الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر القومي يعلن عن جهازه الفني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي القومي، برئاسة أمل سعيد. عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم استعداداً لدوري القسم الثالث.

وجاء اختيار الجهاز الفني بقيادة المدير الفني و رئيس جهاز كرة القدم حاتم حسن، ويعاونه كل من محمد عباس محمد المدير الرياضي، و محمد فصيح المدرب العام، ومحمد عبد اللطيف مدرب مساعد، و محمد السيد ابراهيم الضو، مخطط أحمال، و محمود عبد الله، مدرب حراس مرمى، و مصطفي محمد رجب، مدير اداري، و أيمن عبد الرحمن تأهيل و اصابات، و أحمد محمود سعيد، تأهيل و تدليك، ومصطفي غزة عامل أدوات و مهمات.

يذكر ان فريق القومي يلعب ضمن مجموعة الجيزة بالقسم الثالث ويحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة، وينتظر القومي موعد عودة منافسات الموسم الحالي المتوقف بسبب الكورونا.