رياضة | فاسكيز بعد انتهاء الليجا: ننتظر دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فاسكيز بعد انتهاء الليجا: ننتظر دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد على تعادل فريقه أمام ليجانيس بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وتوج ريال مدريد بلقب الليجا للمرة ٣٤ في تاريخه من الجولة السابقة بعد الفوز على فياريال بنتيجة ٣-١.

فاسكيز قال عقب المباراة :"نحن سعداء بأدائنا بعد التوقف، عدنا بأفكار وأهداف واضحة وبالفعل نحن نحققها".

وزاد :"أردنا الفوز بهذا اللقب للجماهير، لأولئك الذين عانوا كثيرًا من هذا الوضع".

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وأضاف :"كنا نعلم أن اليوم ستكون المباراة صعبة لأننا كنا نعرف أن فريق لييجانيس سيُقدم كل شيء حتى الموت، بالنسبة لهبوطهم، إنه شعور صعب لأنه لا أحد يحب رؤية زميل له يُعاني".

وواصل :"سننتظر حتى بعد دوري الأبطال لتدوين الملاحظات وتقييم موسمنا".

وأكمل :"أعتقد أن الشعور العام جيد للغاية، حصلنا على 10 انتصارات وتعادل واحد ويجب أن نكون سعداء".

وأتم :"الآن، أمامنا أسبوع للراحة وإعادة شحن طاقتنا الذهنية والبدنية ثم سنفكر في مباراة مانشستر سيتي"