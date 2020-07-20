رياضة | موعد الإعلان عن البلد المستضيف لنصف نهائي أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان عن البلد المستضيف لنصف نهائي أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تترقب جماهير وعشاق الأهلي والزمالك، الإعلان عن البلد المستضيف لنصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الوداد البيضاوي والرجاء المغربيين على الترتيب.
موعد الإعلان عن البلد المستضيف لنصف نهائي أبطال أفريقيا
تلقى مسؤولو نادي الزمالك تأكيدات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن موعد الإعلان عن اسم البلد المستضيف لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
من جانبه كشفت مصادر صحفية أن "كاف" أخبر مسؤولي الزمالك أن موعد الإعلان عن البلد المستضيف سيكون يوم الاثنين المقبل.
ومن المقرر أن يتقابل الزمالك في الدور نصف النهائي من البطولة القارية مع الرجاء المغربي، فيما يلتقي النادي الأهلي نظيره المغربي الآخر الوداد البيضاوي في نهائي مبكر.