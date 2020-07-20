رياضة | موعد الإعلان عن البلد المستضيف لنصف نهائي أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان عن البلد المستضيف لنصف نهائي أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الأهلي والزمالك، الإعلان عن البلد المستضيف لنصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الوداد البيضاوي والرجاء المغربيين على الترتيب.

موعد الإعلان عن البلد المستضيف لنصف نهائي أبطال أفريقيا

Advertisements

تلقى مسؤولو نادي الزمالك تأكيدات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن موعد الإعلان عن اسم البلد المستضيف لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن "كاف" أخبر مسؤولي الزمالك أن موعد الإعلان عن البلد المستضيف سيكون يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يتقابل الزمالك في الدور نصف النهائي من البطولة القارية مع الرجاء المغربي، فيما يلتقي النادي الأهلي نظيره المغربي الآخر الوداد البيضاوي في نهائي مبكر.