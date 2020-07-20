رياضة | نجم إنتر ميلان يصر على الرحيل إلى الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم إنتر ميلان يصر على الرحيل إلى الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي وذلك في ظل رغبة الكثير من الأندية في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن لاوتارو مارتينيز مازال مصرا على تحقيق حلمه وهو اللعب في صفوف برشلونة الإسباني.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن مارتينيز يرفض فكرة الإنتقال إلى مانشستر سيتي أو أي نادٍ آخر، حيث أن النجم الأرجنتيني لا يرغب سوى في الإنضمام إلى الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا على استعداد للاستمرار في صفوف إنتر ميلان لمدة موسم آخر من أجل الإنتقال إلى برشلونة في نهاية الموسم المقبل.