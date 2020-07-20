رياضة | موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد استئنافه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد استئنافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز لاستئناف المسابقة في السادس من شهر أغسطس المقبل كما هو مقرر من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهاته في الدوري المصري الممتاز بعد عودته، بمواجهة إنبي.

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وتقرر إقامة مباراة الأهلى ومنافسه إنبى يوم 7 أغسطس، والمؤجلة من الدور الأول من مسابقة الدوري العام المحلي.

وسوف يعلن مسئولو اتحاد الكرة المصري عن مواعيد جدول الدورى خلال الأيام المقبلة بعد إرساله للأمن للموافقة عليه.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي كان توقف في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حول العالم.