رياضة | كوفاتش مرشح للتدريب في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كوفاتش مرشح للتدريب في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الكرواتي نيكو كوفاش أصبح قريبًا جدًا من قيادة موناكو الفرنسي خلفًا للإسباني روبرتو مورينو.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة موناكو أبلغت روبرتو مورينو المدير الفني للفريق بالإستغناء عن خدماته بسبب سوء النتائج.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إدارة موناكو تواصلت بالفعل مع الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني السابق وأنه تم التوصل معه لإتفاق من أجل تدريب الفريق الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كوفاتش كانت قد تمت إقالته من تدريب بايرن ميونخ في نوفمبر الماضي وكان كوفاتش قد قام بتدريب منتخبي كرواتيا الأول والشباب بالإضافة إلى تدريبه آينتراخت فرانكفورت الألماني.