رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية رفع عرضه بشكل كبير لحسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
ويريد الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد ولكن ما يعطل الصفقة هي مطالب النادي الإنجليزي.
ويرغب نادي هيدرسفيلد في الحصول على مبلغ 7 ملايين دولار للموافقة على بيع رمضان صبحي بشكل نهائي إلى الأهلي في نهاية الموسم الحالي وهو ما يعتبره الأحمر مبلغ ضخم في الوقت الحالي بشكل كبير.
وكان الأهلي قد تقدم بعرض إلى نادي هيدرسفيلد تاون منذ أيام ولكن تم رفضه فقرر الأهلي رفع العرض إلى 3 مليون ونصف مليون يورو لمحاولة إقناع النادي ببيع اللاعب.
وكان رمضان صبحي قد أكد أنه لا يريد اللعب بصفوف نادي أخر غير الأهلي إلا في حالة وصول عرض احتراف مناسب له في أوروبا.