رياضة | الخليج 365 يحاور "كشري" جناح السكة الحديد بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخليج 365 يحاور "كشري" جناح السكة الحديد بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد محمد عبد المنعم الشهير بكشرى، الجناح الطائر لفريق السكة الحديد برصيد 7 أهداف وصنع أكثر من نصف أهداف السكة، نجح كشرى في قيادة فريقه لاحتلال قمة المجموعة السادسة وتحقيق الانتصارات التي ساهمت في حصد النقاط.

أجرى الخليج 365 الرياضي حوار مع اللاعب في السطور التالية، للتعرف عن مشواره في الملاعب ومشوار السكة في صدارة المجموعة السادسة بالقسم الثالث.

- ماذا عن بدايتك الكروية؟



من مواليد القاهرة يوم 27 سبتمبر 1987، البداية كانت بصفوف الشرقيه للدخان والانتاج الحربي والداخلية.

- ماهى أبرز محطاتك الكروية؟



لعبت بأكثر من نادى خلال مشوارى ابتداء من نادى طوخ بالقسم الثاني ثم احترافي بأهلى صنعاء باليمن لمدة موسمين، ثم العودة لفريق اتحاد الشرطة بالدوري الممتاز ، ثم نادى النصر في الدوري الممتاز أيضا وأخيرا في نادي السكة الحديد منذ 3 سنوات.

- مالاختلاف بين الدورى الممتاز والقسم الثاني؟



هناك فوارق عديدة جدآ أهمها الإمكانيات المادية المادية والمعنوية والملاعب وغرف ملابس واختلاف في عوامل الأمن والسلامة، ولكن لايوجد اختلاف كبير بين اللاعبين مع وجود أكثر من لاعب يستحق اللعب في الدوري الممتاز.

- هل أنت مع عودة النشاط؟



نعم أنا مع عودة النشاط الكروي حتى يعود اللاعبون إلى الملاعب، وأن تطبق نفس شروط المسابقه في الصعود والهبوط.

-- هل توجد مفاوضات من أندية أخرى؟



يوجد أكثر من عرض من أندية القسم الثاني ولكن أنا باقي في نادي السكة الحديد.

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- أهم المدربين الذين تدربت على أيديهم؟



يوجد أكثر من مدير فني على رأسهم جمال عبد الحميد، وكمال أمين، والراحل كمال عثمان وخالد بييو والدكتور محمود الصبروطى، وسمير كمونة وعلى عاشور وخالد القماش وضياء عبد الصمدوتوفيق صقر وسيد عيد وأخيرا جمعة مشهور.

- ومن هم أبرز اللاعبين الذين زاملتهم؟



الهلالى وفؤاد سلامه وأحمد كمال وعماد حلمي ومصطفى جعفر وفليكس وأحمد الصعيدي وأحمد عادل.

- من هم أبرز اللاعبين الذين لفتوا انظارك في مجموعة القاهرة ؟



يوجد أكثر من لاعب ظهر بمستوى جيد امثال محمد الفيل ومحمد الصغير لاعبى البلاستيك ومحمد مصطفى وأحمد عامر لاعبي ألماظة وأحمد سابق وأحمد خنفس لاعبى شباب بطا ومحمد زكى لاعب مصر للتأمين ، وهشام محي وبدوى سعيد لاعبي العبور، والافريقي وليام لاعب بنها.

--ما هو طموحاتك؟

صعود فريق السكة للدورى الممتاز وليس القسم الثاني.

- ماذا ينقص السكة لعودته لمكانته الطبيعية؟



نادي السكة الحديد إسم كبير ولاينقص سوى التوفيق الذي يلازم الفريق في مباريات دوريات الترقى، حيث كأن الفريق قريب جدا من الصعود أكثر من مرة للدورى الممتاز ، حيث يوجد ملعب على أعلى مستوى، وكذلك مجلس إدارة على أعلى مستوى الذي يوفر كل شيء من إمكانيات مادية بقيادة الدكتور محمد عيد رئيس النادي، والدكتور محمد سعيد نائب الرئيس ، ونبيل كمال أمين الصندوق، ومحمد نافع المشرف على الفريق، وأعضاء المجلس ناصر عمران واميمه محمد فهمى.

- ما أصعب موقف لكشرى في الملاعب ؟



في الموسم الماضي في الدقيقة الأخيرة من مباراة مالية كفر الزيات خطف فريق المالية هدف الفوز وصعد فريق المالية للقسم الثاني وبقي السكة في القسم الثالث.

- ما أغلى أهدافك ؟



في الأسبوع الثالث عندما حققنا الفوز على فريق سراى القبة وسجلت هدفين بعد الهزيمة أمام فريق شباب بطا في الأسبوع الثاني .