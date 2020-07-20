الامارات | 24 لاعباً مواطناً متاحاً للانتقال مجاناً في «السوق الصيفي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً مواطناً متاحاً للانتقال مجاناً في «السوق الصيفي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية، أجرتها «الإمارات اليوم»، عن توافر 24 لاعباً مواطناً للتوقيع بالمجان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يتقدمهم ثلاثي شباب الأهلي: الدولي إسماعيل الحمادي ووليد حسين وعبدالعزيز صنقور، بجانب قائد فريق الوحدة، حمدان الكمالي، ونجم هجوم الظفرة سهيل المنصوري، في وقت أمنت فيه خمسة أندية موقفها من تجديد عقود اللاعبين المطلقين السراح، من بينهم نادي حتا.

وانتهت عقود اللاعبين الـ24 مع بداية شهر يوليو الجاري، وأمامهم حالياً ثلاثة أشهر لحسم مستقبلهم، إذ انطلقت فترة الانتقالات الصيفية بصورة رسمية، يوم الأربعاء الماضي، وتمتد إلى 14 أكتوبر المقبل، في وقت بدأت فيها معظم الأندية تحضيراتها للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأمام أندية دوري الخليج العربي، التي لا تحظى بميزانية مالية كبيرة، فرصة لتعزيز صفوفها من قائمة الـ24، إذ تحتاج إلى الدفع للاعب فقط للحصول على خدماته، وهو ما يساعدها على توفير مبالغ إضافية يمكن أن تنفقها على الصفقات الأخرى، لتخفيف آثار الهزة الاقتصادية التي خلفتها جائحة «كوفيد-19».

وتغطي القائمة كل خطوط الملعب بداية من مركز خط الدفاع على غرار لاعب الوحدة، حمدان الكمالي، ولاعب شباب الأهلي عبدالعزيز صنقور، بينما في خط الوسط لاعب بني ياس سالم علي، ولاعب شباب الأهلي وليد حسين ولاعب الوحدة أحمد علي، فيما في خط الهجوم يبرز لاعب شباب الأهلي إسماعيل الحمادي، ولاعب الظفرة سهيل المنصوري.

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ورغم وصول اللاعبين الـ24 لاعباً لنهاية عقدهم قبل تجديده، فإن المفاوضات لاتزال جارية مع بعضهم لتجديد العقد، إذ وصلت المفاوضات بين اللاعب إسماعيل الحمادي وناديه شباب الأهلي إلى مرحلة متقدمة، قد تثمر عن الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تجديد عقده، وهي الحال نفسها مع زميله في الفريق وليد حسين، على الرغم من حصوله على أكثر من عرض.

ورغم أن باب الانتقالات الصيفية سيغلق بصورة رسمية يوم 14 أكتوبر المقبل، فإن اللاعبين الـ24 سيكون لديهم فترة إضافية أخرى تقدر بـ21 يوماً بعد 14 أكتوبر، لكن وفقاً لشروط اتحاد الكرة التي تمنح الأندية فرصة ثلاثة أسابيع للتسجل على أن يكون اللاعب حراً، وتسمح قائمة النادي بإضافة لاعب جديد، وأن يكون عقد اللاعب انتهي قبل موعد غلق باب القيد الصيفي.

رغم أن باب الانتقالات سيغلق 14 أكتوبر المقبل، فإن اللاعبين سيكون لديهم 21 يوماً أضافياً.

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