الامارات | زوجة لاعب العين إدواردو.. أخصائية تغذية تتعهد بمساعدته على النجاح

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة لاعب العين إدواردو.. أخصائية تغذية تتعهد بمساعدته على النجاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهدت كاتيا أبرو، زوجة مهاجم فريق العين الجديد، الأنغولي، ويلسون إدواردو، بمنح زوجها المزيد من الرعاية ومضاعفة جهودها معه في التغذية من أجل أن يحافظ على نظامه الغذائي ويحقق النجاح المنتظر منه في التحدي الجديد الذي بدأه مع «الزعيم» قبل أيام، بعد أن وقع عقداً لمدة موسمين قادماً من فريق براغا البرتغالي في صفقة انتقال حر، ليخوض أول تجربة له في المنطقة العربية.

وأعربت أبرو، في رسالة وجّهتها لزوجها عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، عن سعادتها بالتجربة الجديدة لزوجها مع فريق العين، وقالت: «مبروك حبيبي هذه المرحلة الجديدة من حياتك المهنية، أنا سعيدة وفخورة جداً بك، سأكون بجانبك في جميع الأوقات». ورغم بلوغه سن الـ30 عاماً وملامح وجهه التي تظهر تقدّمه في العمر، إلا أن إدواردو أظهر أنه يمتلك كفاءة داخل الملعب مع لياقة بدنية عالية، إذ إنه خلال 153 مباراة مع فريقه السابق براغا سجل 46 هدفاً حصل معه على لقب الدوري، بينما شارك مع العين في الحصة التدريبية عقب إجراءات انتقاله للعين، وهو ما يفسر مدى التأثير الايجابي للنظام الغذائي الصحي الذي يتبعه. وتظهر الصور في حساب زوجة لاعب العين الجديد في «إنستغرام» أنها كانت دائماً بجواره في كل الأوقات، الى جانب زيارتهما لعدد من الدول حول العالم منذ ارتباطهما في عام 2016. وتعمل كاتيا أبرو منذ عام 2013 في المجال الرياضي، بعد أن حصلت على الشهادة الجامعية في علوم التغذية.

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