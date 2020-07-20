الامارات | إدارة الظفرة تجتمع اليوم لتحديد مكان المعسكر التحضيري

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الظفرة تجتمع اليوم لتحديد مكان المعسكر التحضيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم اجتماعاً، اليوم، من أجل تحديد مكان المعسكر التحضيري للموسم الجديد، بعد أن استقر النادي على إقامة التحضيرات داخل الدولة بدلاً من السفر للخارج، في ظل الأوضاع الصحية الحالية التي أفرزتها جائحة «كورونا»، وإغلاق العديد من الدول الأوروبية لحدودها أمام المسافرين. وذكر مصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أن الاجتماع سيرسم السياسات الخاصة بالموسم الجديد، ويجدد الثقة باللاعبين الموجودين من اللاعبين المواطنين والأجانب وبحث موقف اللاعبين المنتهية عقودهم. وانطلقت تحضيرات الفريق يوم الخميس الماضي بحضور 20 لاعباً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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