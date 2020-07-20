الامارات | 7 منتخبات آسيوية تتأهل إلى أولمبياد الشطرنج

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج عن أسماء المنتخبات المشاركة في الأدوار النهائية للأولمبياد العالمي الافتراضي للشطرنج، الذي يقام هذا العام للمرة الأولى عبر الإنترنت خلال الفترة من الأربعاء المقبل إلى 30 أغسطس. وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، أمس: «كانت الصين والهند قد تأهلتا إلى الأدوار النهائية بعد حصولهما على المركزين الأول والخامس في أولمبياد جورجيا 2018، بينما استندت اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي للشطرنج في اختيار أسماء الدول الخمس الإضافية إلى ترتيب المنتخبات الآسيوية في جدول الترتيب العام في الأولمبياد العالمي السابق، وقد تقرر اختيار فيتنام التي احتلت المركز العاشر، وكازاخستان (المركز 13)، وإيران (15)، وأوزبكستان (17)، ومنغوليا (21)». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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