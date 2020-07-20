الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحرّكات
تحركات كثيفة الآن من أحد الرياضيين الباحثين عن الترشح لانتخابات الاتحادات الفردية، بسبب رغبته في إلغاء شرط المؤهل الدراسي من أجل الترشح لرئاسة الاتحاد.
مدرب
تتحدث إدارة النادي عن اهتمامها بالمدربين ومنحهم الفرصة للتدريب في النادي، لكنها قامت أخيراً بإقالة مدرب مواطن رغم النجاحات التي حققها مع الفريق.
تدريب
منع الجهاز الإداري، الفريق الإعلامي الخاص بالنادي، من تغطية عودة اللاعبين إلى التدريبات، ما أسهم في عدم نشر أي معلومة أو صورة عن الفريق في الحسابات الرسمية للنادي، إلى جانب منع وسائل الإعلام من حضور التدريب.
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