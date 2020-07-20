الامارات | «ميار الخالدية» بطل كأس الوثبة للخيول العربية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم المهر «ميار الخالدية» لإسطبلات الخالدية، وبقيادة شتيبان مازور، عرضاً باهراً، بعد أن اكتسح منافسيه بفارق 11 طولاً في الجولة الـ14 من كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت أول من أمس بمضمار سلوسفيتش في العاصمة البولندية وارسو. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ووضع شتيبان مازور، الذي يقود «ميار الخالدية»، خصومه في موقف صعب، وقاد المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات بخطى متسارعة وقوية للغاية، وتبعه في المركز الثاني بشكل غير متوقع رفيقه «حازم الخالدية»، بقيادة كونراد مازور. وقطع «ميار الخالدية»، المنحدر من نسل «نشوان الخالدية» والفرس «أسماء الخالدية»، مسافة السباق، البالغة 1800 متر، في زمن قدره 2:03:30 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «هدجار» المتعب في النهاية بقيادة جي تورجيف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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