سفير مصر بالمغرب: من الصعب استضافة دوري أبطال أفريقيا في الرباط

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، على صعوبة إقامة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية في المغرب. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «أرى أنه من الصعب أن تستضيف المغرب ما تبقى من مباريات دوري أبطال أفريقيا لسببين، أولهما وجود الرجاء والوداد كطرفي المربع الذهبي، كذلك بسبب استضافة المغرب منافسات الكونفيدرالية أيضاً». وأنهى تصريحاته مؤكداً على صعوبة التكهن بالفريق الفائز باللقب، في ظل وجود 4 أسماء كبرى في عالم الكرة الأفريقية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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