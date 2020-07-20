شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: اللجنة الخماسية لا ترغب في الرحيل عن الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلال عبداللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن اللجنة الخماسية لا ترغب في الرحيل عن الجبلاية خلال الفترة المقبلة.
وقال عبداللطيف في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «اللجنة الخماسية مكلفة من الفيفا وتعمل بأجر، ولكنها لم تقم بالواجبات التي تم تكليفها بها على الإطلاق خلال الفترة الحالية إلى جانب عدم نجاحها في إقامة جمعية عمومية».
وأضاف: «اللجنة الخماسية تحصل على رواتب من الاتحاد الدولي، مقابل من المفترض أن تقدم عمل وهذا لم يحدث منذ تكليفها».
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