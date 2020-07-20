في ختام «الليجا» .. ليجانيس يهبط رسمياً لدوري الدرجة الثانية بعد التعادل مع ريال مدريد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقي ريال مدريد وليجانيس بهدفين لكل فريق، في مباراة شهدت إثارة حتى الدقائق الأخيرة حيث جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليجا الإسبانية، على ملعب بوتاركي.
وأحرز هدف ريال مدريد سيرجيو راموس في الدقيقة ٩ من ضربة رأسية، إلى أن تعادل فريق ليجانيس في الدقيقة ٤٦ من الشوط الأول عن طريق بريان جيل، ثم تقدم للنادي الملكي ماركو أسينسيو في الدقيقة ٥٢، إلا أن تعادل روجير اسألي لـ «ليجانيس» في الدقيقة ٧٩.
وبهذه النتيجة يهبط رسميا فريق ليجانيس لدوري الدرجة الثانية بجانب كل من ريال مايوركا وإسبانيول، حيث حصد ليجانيس ٣٦ نقطة لم تشفع له بالبقاء في «الليجا الإسبانية» الموسم المقبل.
وأنهى فريق ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد ٨٧ نقطة في المركز الأول، حاسماً لقب «الليجا» الجولة الماضية بعد الفوز على فياريال بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخطف اللقب من غريمه التقليدي برشلونة.
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