شكرا لقرائتكم سمير حلبية: لم نتلق أي عروض لـ كريم العراقى ومحمود وادى وأزمة القيد هتتحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في طريقها للحل.

وكشف سمير حلبية في تصريحات تليفزيونية: أن البورسعيدية عايزين يتبرعوا للنادي بس معهمش فلوس، والنادي المصري، كبير والجماهير تقف خلفه دائما ومن المؤكد إننا سنتخطى تلك الأزمة.

وأوضح رئيس النادي المصري، أن أزمة القيد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في طريقها النهائي للحل.

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وتابع سمير حلبية: "أما بالنسبة لعروض العراقي ووادي فلم يتم التقدم بأي عروض رسمية لأى لاعب داخل النادي".

وعن أزمة حسام حسن، علق رئيس نادى المصرى: "حسام حسن نقوم بمقاضاته بعدما رفع قضية علينا".

طلب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، جماهيره ومحبيه بدعم النادى ماديا فى بيان رسمى للتغلب على الأزمة المالية التى ضربت النادى ليقترب من الإفلاس فى ظل الالتزامات المالية الكبيرة التى يرتبط بها خلال الفترة المقبلة من صرف المرتبات وأقساط اللاعبين المتراكمة والاجهزة الفنية .

وجاء البيان: "يتشرف مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية بدعوة السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد والسادة رجال الأعمال ومحبي النادي لدعم النادي ماديًا في ظل الظروف الحالية والنقص الشديد في الموارد المالية، خاصةً وأن الفريق الأول بصدد إستكمال مسابقة الدوري العام ، كما يعلن مجلس إدارة النادي عن فتح باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيذي وفي ضوء الإجراءات المحددة في هذا الشأن.