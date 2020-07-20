شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: معظم المدربين المصريين "منفسنين" وتصريحات كارتيرون خاطئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن معظم المدربين المصريين الذى تعامل معهم كانوا "منفسنين" عكس الأجانب.

وقال نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: "محمد عامر ومختار مختار من هؤلاء المدربين "المنفسنين"، وهذه طباع لديهم بأنهم يشعرون بالغيرة من النجوم، ولا يوجد مدرب مصري يريد نجم معه فى الفريق".

وأضاف إبراهيم سعيد: "المدرب الأجنبي يستطيع التعامل بشكل جيد مع اللاعب النجم، لأنه ينظر إلى أن نجاح اللاعب من نجاحه هو شخصيًا وهذه الاحترافية".

وانتقد إبراهيم سعيد، تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون، قائلا: "تصريحات كارتيرون خاطئة بشكل كبير، وأضاع الحماس لدي اللاعبين عند استئناف البطولة الشهر المقبل، والزمالك فريق كبير لا يجب أن تخرج هذه التصريحات من المدير الفني الفرنسي".

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وأضاف: "الأهلي فى أكثر من موسم كان بعيد عن الدوري ولكنه بإصرار والحماس عاد وحصل عليه، كان يجب على كارتيرون أن يمنح اللاعبين الحماس والتركيز".

وأكد إبراهيم سعيد، أن الفارس الأبيض هو المنافس الحقيقي للمارد الأحمر، وسيعود بقوة عند استئناف بطولة الدوري العام.

وتابع نجم الاهلى والزمالك: "مباراة سموحة والفوز بخماسية للزمالك ليست مقياس لكي تضع عليها الجماهير البيضاء الآمال للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويجب النظر إلى مستوي اللاعبين عقب مرور 4 مباريات".

وأضاف: "المقاولون قدم دور أول جيد ولكنه فى النهاية سيحتل المركز الخامس لبطولة الدوري، والزمالك سيحتل على المركز الثاني".