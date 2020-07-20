شكرا لقرائتكم هل يعانى طاهر محمد طاهر من إصابات مزمنة؟ طبيب المقاولون العرب يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذى وقع للنادى الأهلى، من إصابة مزمنة.

وأكد وائل نبيل فى تصريحات تليفزيونية: "طاهر محمد طاهر لا يعانى من أى إصابة مزمنة، كما يردد البعض ولكنه تعرض لإصابة بقطع فى غضروف الركبة".

وتابع: "اللاعب عانى من الإصابة ولكن تم سفره إلى ألمانيا وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعى ولكن أى أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح".

وأكد طبيب المقاولون: "طاهر تعافى من إصابة قطع الغضروف وإصراره على مشاركته فى الأولمبياد تسبب فى إصابته بالخلفية".

وأوضح: "طاهر تدرب بشكل قوى مع المنتخب ما تسبب فى إصابته بمزق 3 ملى فى العضلة الخلفية".

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وعن آلام عضلة الحوض، قال وائل نبيل: "طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام في الحوض وعندما خضع للفحص الطبي أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح".

وأوضح: "تم خضوع اللاعب للعلاج وهو الآن لا يعاني من أي آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي".

وانضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب إلى الأهلي، ليكون اللاعب أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

طاهر طاهر من اللاعبين القلائل الذين شاركوا مع كل المنتخبات القومية ومختلف الفئات العمرية سواء منتخب الشباب ثم المنتخب الأولمبي والمنتخب الول دون وصوله الـ23 عاما من عمره.