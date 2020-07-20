شكرا لقرائتكم هانى سعيد: دونجا لن يرحل ولم نفاوض رمضان صبحى وفتحى مستمر بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هانى سعيد، المدير الرياضى بنادى بيراميدز، موقف أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، والذى وقع لنادى بيراميدز.

وأكد هانى سعيد فى تصريحات تليفزيونية: "أن أحمد فتحى مستمر فى صفوف الأهلى حتى نهاية الموسم وتم الاتفاق على ذلك، واللاعب إضافة كبيرة لنا وسيتم ضمه لصفوف الفريق السماوى بداية الموسم الجديد".

وأوضح المدير الرياضى بنادى بيراميدز، حقيقة دخول نادى بيراميدز فى مفاوضات مع رمضان صبحي، قائلا: "لم نخاطب هيدرسيفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحي"، مضيفا: "رمضان صبحى لاعب كبير ولكن لم نتقدم بعرض لضم اللاعب الدولي".

وتابع هانى سعيد: "دونجا لن يرحل نهائيا عن صفوف نادى بيراميدز ومستمر مع صفوف الفريق فهو واحد من أبرز وأهم اللاعبين فى الفريق".

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وأكد المدير الرياضى بنادى بيراميدز: "أما بالنسبة للاعب إيريك تراورى فلم يتقدم النادى الأهلى بعرض لشراء اللاعب".

كشف هاني سعيد، حقيقة المفاوضات مع إيهاب جلال قائلا: "إيهاب جلال مدرب كبير ولديه إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة لأي نادي".

وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع كريم العريبي، أشار: "كريم تم طرح اسمه وهناك مفاوضات معه في الوقت الجاري".