شكرا لقرائتكم جعفر: الزمالك عبر عن نفسه أمام سموحة.. ومن الصعب تعويض بن شرقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأن الزمالك قدم مباراة قوية تكتيكيا خاصة في الأداء الحركي للاعبين داخل الملعب وعبر عن نفسه في مباراة سموحة الودية.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: كل لاعب يحاول التعبير عن نفسه وأى أن الزمالك في الشوط الأول لم يكن أفضل من ذلك.

أوضح: الزمالك حقق مكاسب عديدة مثل تألق أوباما وعبد الشفي وحازم امام واسلام جابر، مشددا على أن الزمالك قدم كرة جماعية جيدة للغاية وشعار الزمالك اليوم هو الأداء الجماعي

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أثنى جعفر على يوسف أوباما ظهر بشكل جيد أمام سموحة وعبر عن نفسه، خاصة بعد تألقه اللافت في المباراة وتسجيل 3 أهداف.

أشار إلى أنه من الصعب تعويض لاعب مثل أشرف بن شرقي بسبب إمكانياته وطريقة تفكيره داخل الملعب.