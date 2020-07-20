شكرا لقرائتكم المقاولون: نتوقع أن يكون طاهر هداف الأهلي الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، على جاهزية طاهر محمد طاهر لاستكمال مشوار هذا الموسم مع الذئاب بعد قرار عودة الدوري.

وقال محمد عادل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق: "طاهر يشارك في التدريبات ويؤدي بكل قوة للظهور بمستوى مميز معنا بعد استئناف الدوري، ويريد أن ينضم للأهلي وهو في أفضل مستوى له".

وتابع: "أتوقع أن يكون طاهر محمد طاهر هو هداف النادي الأهلي في الموسم المقبل".

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وانضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب إلى الأهلى ليكون اللاعب أولى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل، بناءً على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر.

طاهر طاهر من اللاعبين القلائل الذين شاركوا مع كل المنتخبات القومية ومختلف الفئات العمرية، سواء منتخب الشباب ثم المنتخب الأولمبى والمنتخب الأول دون وصوله الـ23 عاما من عمره.