شكرا لقرائتكم طولان: مباراة الأهلي مهمة لأنني أواجه بطل مصر وإفريقيا ولديه 3 فرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن التغييرات الكثيرة التي أجراها الفريق تسببت في تغير أداء فريقه في مباراته الودية ضد نادي مصر، مشيرا إلى أن الفريق أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بانهاء المباراة لصالح فريقه.
قال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: الجانب البدني للاعبيه بدأ في الارتقاء وهي تجربة مفيدة للغاية ولدي 4 مباريات ودية وبعدها أستطيع تحديد من يشارك ومن لا يشارك أساسيا.
شدد: نحاول تجربة كل اللاعبين قبل الاستقرار على الـ19 لاعب الذين سيخوضون مباراة الأهلي في الدوري.
أوضح: مباراة الأهلي في الدوري مهمة لأنني ساواجه بطل مصر وافريقيا ولديه 3 فرق وليس فريق واحد كما أن لديه لاعبين على أعلى مستوى وأبرم صفقات بمبالغ مالية كبيرة.
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