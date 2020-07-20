شكرا لقرائتكم خبير لوائح: اللجنة الخماسية لا ترغب فى الرحيل عن الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن اللجنة الخماسية لا ترغب فى الرحيل عن الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وقال عبداللطيف فى تصريحات تليفزيونية: "اللجنة الخماسية مكلفة من الفيفا وتعمل بأجر، ولكنها لم تقم بالواجبات التى تم تكليفها بها على الإطلاق خلال الفترة الحالية إلى جانب عدم نجاحها فى اقامة جمعية عمومية".

وأضاف: "اللجنة الخماسية تحصل على رواتب من الاتحاد الدولي، مقابل من المفترض أن تقدم عمل وهذا لم يحدث منذ تكليفها".

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وفى سياق آخر، أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مسئولو أندية الدورى الممتاز، شفويا، باستمرار عدد اللاعبين الأجانب لمدة موسم جديد فقط وهو الموسم القادم 2020 – 2021، على أن يتم تقليص عدد الأجانب إلى 3 فقط فى الموسم بعد القادم بناء على رؤية الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر، وضرورة الإعتماد على اللاعب المصرى بعد التأثير الواضح فى بعض المراكز على المنتخبات لأكثر من سنة بعد ضم الأندية لمحترفين أجانب بكثرة فى هذا المركز.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه كان سيتم تطبيق تواجد 3 لاعبين أجانب فقط من الموسم المقبل ولكن تم التراجع عن هذا القرار بناء على طلب الأندية لحين توفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين لديهم والذى يصل فى بعض الأندية إلى 6 و7 لاعبين أجانب من بين مقيدين فى الفريق وأخرين معارين .