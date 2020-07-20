شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الأهلى يغلق ملف باهر المحمدى.. وفايلر يوافق على أسامة جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين، أن مسئولى النادى الأهلى اتفقوا مع نظرائهم فى الإسماعيلى على تأجيل التعاقد مع باهر المحمدى لاعب الفريق الساحلى إلى الموسم بعد المقبل، وذلك بناء على طلب مسئولى الدراويش بسبب انتخابات مجلس الإدارة التى ستقام العام المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإسماعيلى اتفق على عدم بيع اللاعب لأى نادى فى الموسم المقبل، والاكتفاء بإعارته لأى ناد فى الموسم الجديد أو الاستمرار مع الدراويش، على أن يتم بيعه للمارد الأحمر فى الموسم بعد المقبل".

وتابع: "بعد تأجيل المفاوضات مع باهر المحمدي، ورفض أحمد حجازى العودة من الدورى الانجليزي، السويسرى رينيه فايلر وافق على التعاقد مع أسامة جلال مدافع انبى لأنه بقى البديل المتاح لتدعيم خط الدفاع حاليًا، وفى حالة تأزم المفاوضات مع النادى البترولى سيوافق على عودة المدافع الشاب محمد عبد المنعم كامبوس المعار إلى سموحة".

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عاد أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة للحسابات الفنية لتدعيم الدفاع الأحمر في الموسم الجديد، بعد فشل مفاوضات استعادة أحمد حجازي وصعوبة ضم باهر المحمدي مساك الدراويش، وعدم الاقتناع الكامل بأسامة جلال مدافع انبي الشاب، ويحظى بيكهام بثقة عدداً من صناع القرار الكروي في الأهلي خاصة وأنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.