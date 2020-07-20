شكرا لقرائتكم خبر عن طولان قبل مواجهة الأهلى: الأحمر يمتلك 3 فرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن التغييرات الكثيرة التي أجراها الفريق تسببت في تغير أداء فريقه في مباراته الودية ضد نادي مصر، مشيرا إلى أن الفريق أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بانهاء المباراة لصالح فريقه، وقال حلمي طولان في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت : الجانب البدني للاعبيه بدأ في الارتقاء وهي تجربة مفيدة للغاية ولدي 4 مباريات ودية وبعدها أستطيع تحديد من يشارك ومن لا يشارك أساسيا.

كما شدد حلمي طولان : نحاول تجربة كل اللاعبين قبل الاستقرار على الـ19 لاعب الذين سيخوضون مباراة الأهلي في الدوري، وأوضح: مباراة الأهلي في الدوري مهمة لأنني ساواجه بطل مصر وافريقيا ولديه 3 فرق وليس فريق واحد كما أن لديه لاعبين على أعلى مستوى وأبرم صفقات بمبالغ مالية كبيرة.

من ناحة اخري أثار كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم والمعار إلى صفوف إنبى، أزمة بين الناديين بعد الأنباء التى ترددت على توقيع اللاعب للنادى الأهلى استعداداً لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يوجد خلاف بين الناديين بسبب بنود فى العقد بينهما تخص أحقية النادى البترولى فى شراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة، وهذا ما ينفيه مسئولو النجوم.

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وقال محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، إنه تلقى عرضا من نادٍ محلى كبير لبيع كريم فؤاد، بالإضافة إلى دعوة من بنفيكا البرتغالى لقضاء فترة معايشة، وأكد الطويلة أن ما تردد عن توقيع فؤاد للأهلى لا يعتد به دون اتفاق رسمى مع نادى نجوم المستقبل، في الوقت الذى أكد إنبى حصوله على اللاعب بنظام الإعارة مع أحقية البيع.

وأضاف الطويلة، "كريم أحد اللاعبين الموهوبين داخل النادى، ونادى بنفيكا يدير قطاع الناشئين فى الفريق وعلى الأخص المميزين منهم وهم من صعدوه للفريق الأول، وبعد ذلك تمت إعارته لانبي."