شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعاني طاهر محمد طاهر من إصابات مزمنة؟ طبيب المقاولون العرب يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة.

وأكد وائل نبيل في تصريحات تليفزيونية: "طاهر محمد طاهر لا يعاني من أي إصابة مزمنة، كما يردد البعض ولكنه تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة".

وتابع: "اللاعب عانى من الإصابة ولكن تم سفره إلى ألمانيا وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعي ولكن أي أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح"، مضيفًا أن طاهر تعافي من إصابة قطع الغضروف وإصراره علي مشاركته في الأولمبياد تسبب في إصابته بالخلفية"، وأنه تدرب بشكل قوي مع المنتخب ما تسبب في إصابته بمزق 3 ملي في العضلة الخلفية".

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وعن شكوى اللاعب من آلام في الحوض أشار طبيب المقاولون العرب أن طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام في الحوض وعندما خضع للفحص الطبي أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح".

وأوضح: "تم خضوع اللاعب للعلاج وهو الآن لا يعاني من أي آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي".