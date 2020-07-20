شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 19 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يعلن ظهور حالة إيجابية لكورونا لأحد حكام الدورى الممتاز، مصطفى فتحى ينضم لمعسكر الزمالك ببرج العرب.

اتحاد الكرة يعلن ظهور حالة إيجابية لكورونا لأحد حكام الدورى الممتاز

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن ظهور حالة إيجابية لأحد حكام الدورى الممتاز بفيروس كورونا، والذى كان متواجدا ضمن الفوج الثانى أمس وتم إخطار اللجنة بالحكم باتباع إجراءات العزل خلال الفترة المقبلة لمدة اسبوعين.

الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى الكاف اليوم من خلال الجبلاية

يستعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لإرسال ملف نادى القرن اليوم، بشكل نهائى من خلال محامين دوليين، وذلك إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ثم الاتحاد الأفريقي وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتقدم نادى الزمالك بطعن من أجل استرداد لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى القرن العشرين.

الأهلي يتابع عروض شراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد فى الصيف

استفسر مسئولو الأهلى عن العروض التى وصلت نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بشأن رمضان صبحى لاعب الأخير المُعار للأول، ورغم أن الفترة الماضية كانت قد شهدت أنباء عن عروض قوية وكثيرة تلقاها رمضان صبحى من أندية برتغالية وتركية وفرنسية إلا أن الاهلى تأكد أن هذه العروض ليست رسمية ولم تصل هيدرسفيلد الإنجليزى وأنا ما تردد فى وسائل الإعلام ليس سوى اجتهادات إعلامية الأمر الذى يُزيد من حظوظ بقاء رمضان صبحى فى الأهلى لاسيما أن الأهلى بات النادى الوحيد الذى تقدم بعرض رسمى لشراء اللاعب من ناديه الإنجليزي.

الزمالك يهزم سموحة 5/1 وديا في أول ودية بعد كورونا

حقق الزمالك الفوز علي نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 أهداف " في الدقيقة 10 و 19 و 44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثواني، واحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

أحمد الشيخ ينضم لمستشفى الأهلي ويغيب عن مران اليوم

انضم أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مستشفى القلعة الحمراء بعدما غاب عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر اليوم.

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