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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 19 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يعلن ظهور حالة إيجابية لكورونا لأحد حكام الدورى الممتاز، مصطفى فتحى ينضم لمعسكر الزمالك ببرج العرب.
اتحاد الكرة يعلن ظهور حالة إيجابية لكورونا لأحد حكام الدورى الممتاز
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن ظهور حالة إيجابية لأحد حكام الدورى الممتاز بفيروس كورونا، والذى كان متواجدا ضمن الفوج الثانى أمس وتم إخطار اللجنة بالحكم باتباع إجراءات العزل خلال الفترة المقبلة لمدة اسبوعين.
الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى الكاف اليوم من خلال الجبلاية
يستعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لإرسال ملف نادى القرن اليوم، بشكل نهائى من خلال محامين دوليين، وذلك إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم ثم الاتحاد الأفريقي وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث سيتقدم نادى الزمالك بطعن من أجل استرداد لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى القرن العشرين.
الأهلي يتابع عروض شراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد فى الصيف
استفسر مسئولو الأهلى عن العروض التى وصلت نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بشأن رمضان صبحى لاعب الأخير المُعار للأول، ورغم أن الفترة الماضية كانت قد شهدت أنباء عن عروض قوية وكثيرة تلقاها رمضان صبحى من أندية برتغالية وتركية وفرنسية إلا أن الاهلى تأكد أن هذه العروض ليست رسمية ولم تصل هيدرسفيلد الإنجليزى وأنا ما تردد فى وسائل الإعلام ليس سوى اجتهادات إعلامية الأمر الذى يُزيد من حظوظ بقاء رمضان صبحى فى الأهلى لاسيما أن الأهلى بات النادى الوحيد الذى تقدم بعرض رسمى لشراء اللاعب من ناديه الإنجليزي.
الزمالك يهزم سموحة 5/1 وديا في أول ودية بعد كورونا
حقق الزمالك الفوز علي نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 أهداف " في الدقيقة 10 و 19 و 44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثواني، واحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
أحمد الشيخ ينضم لمستشفى الأهلي ويغيب عن مران اليوم
انضم أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مستشفى القلعة الحمراء بعدما غاب عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر اليوم.
أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد حضوره اليوم، حيث أكد أسامة في تصريحات خاصة أنه تم التأكد من تعافي فتحي من فيروس كورونا وكذلك استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على استمراره في المعسكر.
طبيب الزمالك: طارق حامد تعرض لإصابة عضلية "بسيطة" فى ودية سموحة
أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، تعرض لإصابة عضلية بسيطة، فى الشوط الأول من مواجهة سموحة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري.
الزمالك يستعجل حضور بن شرقي وأوناجم لمصر
أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى السلطات المغربية لطلب التعاون مع الزمالك لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى.. وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن تأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر، وأنه جارٍ البحث عن إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها.
استاد القاهرة يرفض استضافة بطولات الريشة الطائرة بسبب مونديال اليد
كشف هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن رفض هيئة استاد القاهرة إستضافة بطولات 17، 19 والعمومى بدءًا من 14 أغسطس المقبل لتجهيز الصالات لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021.
هشام حطب: اللجنة الأولمبية لا تستطيع إلغاء انتخابات اتحاد الكرة
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه ليس من صلاحيات اللجنة إلغاء انتخابات اتحاد الكرة، ولكن مسئولية اللجنة عليها توضيح الإجراءات المطلوبة لانعقاد الجمعيات العمومية لأي اتحاد، مشددًا على أنه يجب على اتحاد الكرة أن يرسل تصنيف الهيئات لمعرفة من حق له التصويت قبل إجراء الجمعية العمومية، موضحًا أنه وفقًا لقانون الرياضة الجديد آخر دعوة 30 أكتوبر.
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