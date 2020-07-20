شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: 2000 جنيه غرامة على كل لاعب فى إنبى يزيد وزنه "كيلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى، إنه يتم تغريم كل لاعب يتضح أن وزنه زائد عن الطبيعى "كيلو جرام" مبلغ 2000 جنيه، من أجل الحفاظ على معدل لياقة الفريق، لافتًا إلى أن هذا النظام كان مطبقًا فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، قائلاً: "الانضباط عنوان إنبى، ونقوم بوزن اللاعبين بداية ونهاية كل أسبوع".

وعن مواجهة الأهلى فى أول لقاء بعد عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، أكد حلمى طولان خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن فترة الإعداد قصيرة جدًا ولا يمكن العودة للمستوى فى ظل قصر فترة الإعداد بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا، لافتًا إلى إنه يبذل قصارى جهده للاستعداد خاصة وأن المارد الأحمر بدأ الاستعداد قبل باقى فرق الدورى.

وأضاف حلمى طولان، إن جميع لاعبى إنبى الأجانب متواجدون فى مصر حاليًا، خاصة أنه رفض أن يعودوا إلى بلادهم مع توقف النشاط فى الفترة الماضية.

وأشاد المدير الفنى لإنبى بالمباراة الودية التى خاضها اليوم، الأحد أمام نادى مصر، وانتهت بتعادل الفريقين 2 / 2، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار الاسعداد لعودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يلتقيا كل الفريقين فى دوية ثانية يوم 26 يوليو الجارى فى معسكر نادى مصر المغلق المنقسم ما بين الإسماعيلية والقاهرة، حيث سيغادر فريق مصر إلى الإسماعيلية صباح غدٍ.

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وكان مسئولو إنبى حصلوا على وعد من إدارة الأهلى حول استمرار محمد شريف، جناح الفريق الأحمر المعار للنادى البترولى حتى نهاية الموسم الحالى، وذلك بمد إعارته فى الموسم الجديد، فى حال عدم حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الموسم المقبل، حيث سيكون للفريق البترولى أولوية فى الحفاظ على اللاعب بين صفوفه حال عدم عودته للقلعة الحمراء.

ويتواصل حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، مع محمود الخطيب رئيس الأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأحمر، حول تلك المسألة التى سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة، بعدما تألق محمد شريف ضمن صفوف إنبى منذ ضمه من الأهلى لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليصبح أحد الركائز الأساسية للفريق تحت قيادة حلمى طولان.

فيما أبدى حلمى طولان موافقته على إعارة أحمد يوسف، لاعب وسط الفريق المعار لنادى مصر، فى الموسم الجديد إلى الملعب التونسى، بعد استطلاع رأيه من قبل إدارة النادى البترولى بشأن إعارة اللاعب إلى الفريق التونسى فى الموسم الجديد، من عدمه، بعد إبرام توأمة بين الناديين يتم بمقتضاها تبادل الخبرات وبرامج العمل فى مجال كرة القدم، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الفريقين فى السنوات المقبلة.

وأعار إنبى يوسف الموسم الحالى من أجل اكتساب الخبرات قبل أن يتلقى اللاعب عرضا من النادى التونسى لاستعارته فى الموسم الجديد ووافق طولان على استمرار إعارته من أجل اكتساب مزيد من الخبرات على أن يحسم النادى البترولى الموافقة على الإعارة بصورة رسمية وفقا لمدى قبول العرض المالى المقدم من النادى التونسى.