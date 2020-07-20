شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة: الجبهة اليسرى الأفضل فى ودية سموحة.. وأوباما نجم اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمود أبو رجيلة نجم نادى الزمالك السابق أن الجبهة اليسرى للفريق الأبيض الأفضل فى ودية سموحة التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 5 / 1 بمعسكر برج العرب استعدادًا للدورى .

وأشاد أبو رجيلة فى تصريح لـ قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوى باللاعب يوسف أوباما لاعب الفريق، مؤكدًا أنه نجم جيد يحتاج إلى مزيد من التطوير لثقل خط الهجوم، مشيرًا على أنه من أبرز نجوم اللقاء ومعه فرجانى ساسى وطارق حامد .

وقال أبو رجيلة إن فكر كارتيرون وخطته فى إدارة المباراة أعطت اللاعبين ارتياحية لتقديم أفضل ما لديهم فى ودية سموحة .

حقق الزمالك الفوز علي نظيره سموحة بـ5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدى المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما "3 أهداف " في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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وأجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 10 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 61 من عمر المباراة الودية التي تجمع الزمالك حاليًا مع سموحة في برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري، حيث شارك كل من: جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد حسن وأحمد عيد وإمام عاشور وعبد الله جمعة وشيكابالا وعمر السعيد وكاسونجو، فيما شارك محمد عنتر بدلا من طارق حامد بين شوطي المباراة.

وانتهي الشوط الأول من مباراة سموحة والزمالك الودية بتقدم الأخير بخمسة أهداف نظيفة، وغاب عن الزمالك فىالمباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهما في المغرب حيث من المنتظر عودتهما خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما غاب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامج لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.