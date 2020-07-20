شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: البورسعيدية عايزين يتبرعوا للنادي بس "معهمش" فلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في طريقها للحل، مؤكدا أن البورسعيدية عايزين يتبرعوا للنادي بس "معهمش" فلوس.

وأضاف حلبية في تصريحات تليفزيونية: "النادي المصري، كبير والجماهير تقف خلفه دائما ومن المؤكد إننا سنتخطى تلك الأزمة".

وعن أزمة القيد شدد حلبية على أن أزمة القيد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في طريقها النهائي للحل خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لم يتلق أى عروض بالنسبة لكريم العراقي ومحمود وادي".

أما بالنسبة لأزمة حسام حسن، وعلق: "حسام حسن نقوم بمقاضاته بعدما رفع قضية علينا"، ولن نترك حقوق النادى فى تلك القضية .

Advertisements

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل إدارة النادي المصري البورسعيدي عن أن مسئولي الزمالك أعادوا فتح المفاوضات بشان ضم محمود وادي مهاجم الفريق إلي صفوف الزمالك في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، وقال المصدر إن مسئولي الزمالك يتابعون تطورات أزمة منع المصري من القيد من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" واقتراب حلها رسميًا، وهو ما جعل إدارة الزمالك تعيد فتح المفاوضات مرة أخرى وتجدد رغبتها في التعاقد مع محمود وادى، وذلك بعدما رفضت إدارة المصري في وقت سابق الاستغناء عن اللاعب قبل اقتراب حل ازمة القيد للتعاقد مع بديل سوبر له.