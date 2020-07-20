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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 19 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها أحمد الشيخ ينضم لمستشفى الأهلي ويغيب عن مران اليوم، مصطفى فتحى ينضم لمعسكر الزمالك ببرج العرب.

الزمالك يهزم سموحة 5/1 وديا في أول ودية بعد كورونا

حقق الزمالك الفوز علي نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 أهداف " في الدقيقة 10 و 19 و 44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثواني، واحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

أحمد الشيخ ينضم لمستشفى الأهلي ويغيب عن مران اليوم

انضم أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مستشفى القلعة الحمراء بعدما غاب عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر اليوم.