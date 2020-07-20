شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي.. وفايلر يوافق على ضم أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي اتفقوا مع نظرائهم في الإسماعيلي على تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الساحلي إلى الموسم بعد المقبل بناء علي طلب مسئولي الدراويش بسبب انتخابات مجلس الادارة التي ستقام العام المقبل.

وأضاف ياسين في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإسماعيلي اتفق علي عدم بيع اللاعب لأي ناد في الموسم المقبل، والاكتفاء بإعارته لأي ناد في الموسم الجديد أو الاستمرار مع الدراويش، علي أن يتم بيعه للمارد الأحمر في الموسم بعد المقبل".

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وتابع: "بعد تأجيل المفاوضات مع باهر المحمدي، ورفض أحمد حجازي العودة من الدوري الإنجليزي، السويسري رينيه فايلر وافق علي التعاقد مع أسامة جلال مدافع انبي لأنه أصبح البديل المتاح لتدعيم خط الدفاع حاليًا، وفي حالة تأزم المفاوضات مع النادى البترولي سيوافق علي عودة المدافع الشاب محمد عبد المنعم كامبوس المعار الي سموحة".