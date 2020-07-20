شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يغلق ملف باهر المحمدي.. وفايلر يوافق على ضم أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي اتفقوا مع نظرائهم في الإسماعيلي على تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الساحلي إلى الموسم بعد المقبل بناء علي طلب مسئولي الدراويش بسبب انتخابات مجلس الادارة التي ستقام العام المقبل.
وأضاف ياسين في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإسماعيلي اتفق علي عدم بيع اللاعب لأي ناد في الموسم المقبل، والاكتفاء بإعارته لأي ناد في الموسم الجديد أو الاستمرار مع الدراويش، علي أن يتم بيعه للمارد الأحمر في الموسم بعد المقبل".
وتابع: "بعد تأجيل المفاوضات مع باهر المحمدي، ورفض أحمد حجازي العودة من الدوري الإنجليزي، السويسري رينيه فايلر وافق علي التعاقد مع أسامة جلال مدافع انبي لأنه أصبح البديل المتاح لتدعيم خط الدفاع حاليًا، وفي حالة تأزم المفاوضات مع النادى البترولي سيوافق علي عودة المدافع الشاب محمد عبد المنعم كامبوس المعار الي سموحة".
من ناحية اخرى أوضح تامر النحاس وكيل أعمال باهر المحمدى خلال تصريحات تليفزيونية أن عقد اللاعب ممتد مع الإسماعيلى لمدة 3 سنوات بخلاف الموسم الجاري قائلاً: "إدارة الدراويش ترغب في بيع باهر المحمدي خارجيا بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الأندية المصرية وباهر المحمدي لا يساوي 200 مليون جنيه وهذا الرقم مبالغ فيه".
وأشار تامر النحاس إن العرض المقدم من قبل النادي الأهلي إلى باهر المحمدي غير مرضٍ تمامًا، قائلاً: "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدروايش ترغب في مقابل مادي أكبر و أعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف باهر المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيأ و باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".
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