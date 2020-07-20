شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: خسرنا لقب الدورى فى الموسم الماضى بسبب "المجاملات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الفريق كان يسير بخطى ثابتة فى مسابقة الدورى الممتاز بالموسم الماضى، إلا أنه تراجع فى الأسابيع الأخيرة من الموسم لأسباب ترجع للفريق، وأسباب أخرى خارجية مثل المجاملات التى عرقلت المسيرة، وكان لاتحاد الكرة يد فيها، ونجح الأهلى فى حصد اللقب بالموسم الماضى.

وأضاف أمير مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن الجيل الحالى جيل "بطولات" ونجحوا فى حصد العديد من الألقاب فى الموسم الماضى، وأن الجميع فى النادى على قلب رجل واحد لتحقيق المزيد فى الفترة المقبلة.

وعن دورى أبطال أفريقيا، أكد المشرف على الكرة بالزمالك، إن الأربع فرق المتواجدة فى نصف النهائى أصحاب تاريخ كبير وقادرون على حصد اللقب، ومن يرغب فى التتويج عليه أن يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق ذلك.

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تابع حديثه، أن اعتذار الكاميرون عن استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا لم يؤثر على استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة، لافتًا إلى أن الزمالك يرحب بخوض اللقاء في أي دولة عربية أو أفريقية ولا نمانع أو نجد أزمة في الأمر، وما يهمنا هو الاستعداد الفني للمباراة وهو ما يحدث في الوقت الحالي بخوض معسكر برج العرب.

وأثنى أمير مرتضى خلال تصريحاته عبر شاشة "الزمالك" بالمباراة الودية التي خاضها الفريق اليوم الأحد، أمام سموحة، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5 / 1 أحرزهم يوسف أوباما "3 أهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفى محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وأوضح المشرف على فريق الزمالك، إن إذاعة المباراة الودية عبر شاشة النادى، منحت اللاعبين انطباعًا بجدية المواجهة وليس كونها مجرد مباراة ودية، الأمر الذى أثر على الأداء ومنحهم ثقة لتحقيق الفوز بتلك النتيجة الكبيرة.

تابع أمير مرتضى حديثه، مؤكدًا أن الزمالك سيخوض معسكر إعداد ثانٍ بعد انتهاء المعسكر الحالى فى برج العرب، لافتًا إلى أن المعسكر الثانى سيشهد درجة أعلى من الأحمال وذلك فى إطار خطة إعداد جميع اللاعبين لعودة المنافسات الرسمية.