شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: خسارة سموحة من الزمالك بـ"خماسية" كلها مكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف حمادة صدقى المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادى سموحة أن هزيمة فريقه أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف كانت قاسية وغير متوقعة، إلا أنه عاد وأكد أن الأخطاء العديدة كانت كلمة السر في الهزيمة وعلى الرغم من البداية الجيدة إلا أن الأهداف أربكت المدافعين وأصابت جميع الخطوط.

وأضاف صدقى أن جميع اللاعبين في جميع الخطوط لم ينفذوا المطلوب منهم وعلى الرغم من أن اللاعبين أدوا المباراة وهم محملين بدنيًا نظرًا لابتعادهم عن المباريات منذ أربعة أشهر إلا أنه لم يتوقع الهزيمة بخماسية.

وقال المدير الفني لسموحة إن المباريات الودية المطلوب منها إظهار الأخطاء والعيوب وبالفعل هذه المباراة كلها مكاسب لأنها في المقام الأول ودية وكشفت العيوب وخاصة فى خط الدفاع.

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وأوضح صدقى اتفقت مع محمد فرج عامر رئيس سموحة أن فترة الإعداد والمباريات الودية هي فترة اختبار لجميع اللاعبين للوقوف على المستوى الفني والبدني لغياب اللاعبين لأكثر من ثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا، وأنه سيقوم بعلاج الأخطاء خلال مباراة حرس الحدود المقبلة مشيرًا أنه كان ينوى إشراك عدد من اللاعبين لفترات أطول خلال لقاء الزمالك ولكن سوء الأداء هو السبب وراء تغيير الفريق بالكامل.

ورفض حمادة صدقى تحميل الهانى سليمان حارس الفريق الأهداف الخمسة التي منيت مرماه، مؤكدًا أنه أدى في حدود الأخطاء الرهيبة التي وقع فيها المدافعين، مؤكدًا أن أكثر شيء أحزنه خلال اللقاء هو إصابة إسلام جمال الذى تجرى له أشعة لتحديد الإصابة وتمنى أن تمر على خير إلا أنه توقع أن تكون بالركبة نظرًا لشدة الإصابة.