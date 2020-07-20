شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: من الصعب استضافة دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، صعوبة إقامة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية في المغرب.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "أرى أنه من الصعب أن تستضيف المغرب ما تبقى من مباريات دوري أبطال أفريقيا لسببين، أولهما وجود الرجاء والوداد كطرفي المربع الذهبي، كذلك بسبب استضافة المغرب منافسات الكونفدرالية أيضًا.

وأنهى تصريحاته مؤكدًا صعوبة التكهن بالفريق الفائز باللقب في ظل وجود 4 أسماء كبرى في عالم الكرة الأفريقية.

أكد المغربى عبد المنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أن المكتب التنفيذى للكاف يأمل فى تحديد الدولة التى سوف تستضيف مباريات النصف النهائى والمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا خلال الأسبوع الجارى.

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ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

كانت دولة الكاميرون قد اعتذرت عن عدم استضافة باقى مباريات دورى الأبطال بعد أن طلب منها الكاف الأمر وذلك بسبب الحالة الوبائية التى فرضها فيروس كورونا فى البلاد.

وقال باه، خلال تصريحات صحفية، إنه تم اختيار الكاميرون من قبل الكاف من أجل استضافة مباراتى قبل النهائى باعتبار أنها البلد الذى وقع عليه الاختيار من قبل لاستضافة المباراة النهائية.