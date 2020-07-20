شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب للزمالك من خماسية سموحة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج فريق الزمالك بالعديد من المكاسب بعد فوزه الودي على سموحة بـ 5 أهداف لهدف، في مباراة شهدت تفوقا نسبيا للفارس الأبيض خاصة في الشوط الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الخمسة، وظهور أكثر من لاعب بفورمة عالية رغم قصر فترة التدريب بعد عودة الزمالك لخوض التدريبات الجماعية في وقت متأخر عن باقي فرق الدوري.

واطمأن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على جاهزية لاعبيه، ووضح تركيزه على تثبيت تشكيل الفريق الأبيض، في ظل ضيق الوقت وهو ما أكده في تصريحاته بعض اللقاء، بأن الفترة الحالية، لا تحتمل تجربة اللاعبين، حيث ينوي الاعتماد على المجموعة الأساسية مع تجهيز باقي اللاعبين.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض تدريبات صباحية فقط غدا الإثنين وسيكون عبارة عن تدريبات استشفائية نظرا لخوض مباراة سموحة الودية اليوم، بينما يؤدي اللاعبون الناشئون الذين لم يشاركوا في ودية سموحة تدريبات بدنية.

Advertisements

فيما أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد حضوره اليوم ، حيث أكد أسامة في تصريحات خاصة أنه تم التأكد من تعافي فتحي من فيروس كورونا وكذلك استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على استمراره في المعسكر.

من ناحية اخري أرسل نادي الزمالك خطاب رسمي إلى السلطات المغربية لطلب التعاون مع الزمالك لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى .. وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن تأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر ، وأنه جاري البحث عن أحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها

في سياق مختلف أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك انه سعيد بالمستوي والنتيجة التي ظهرا عليهما الزمالك اليوم في المباراة الودية امام سموحة والتي انتهت بخمسة اهداف مقابل هدف في معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادا لمباراة المصري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، حيث قال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك ان اللاعبين قدموا اداءا مميزا في اول مباراة ودية بعد فترة التوقف الطويلة.

وقال كارتيرون عقب المباراة انه طلب من اللاعبين عدم التخاذل واعتبار المباراة رسمية لانه يري ان الوديات مثل الرسميات، مضيفا ان شعوره بان اللاعبين اصابهم الملل في الملعب كان وراء الدفع بـ 10 لاعبين مرة واحدة لضخ دماء جديدة في الفريق وخلق مناخا جديدا من الحماس داخل الفريق.